SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Mustapha Dahleb honoré

Jeudi soir, l'ancien international algérien, Mustapha Dahleb, a été honoré par la ville de Saint-Germain-en-Laye. La première idole du Parc des Princes est devenue citoyen d'honneur de la ville où tout a démarré pour le club de la capitale française. En présence de Safet Suit, Antero Henrique et d'autres personnalités liées au club parisien, Dahleb s'est également vu remettre la médaille de la ville des mains du maire de la commune francilienne. Ont assisté à cette cérémonie également, de nombreux invités de marque, à l'image de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua et l'ancien coach de la sélection française, Raymond Domenech. Au club de 1974 à 1984, le «Fennec du siècle» est considéré comme la première star du PSG, devenant capitaine en 1976 et marquant 103 buts pour le club. Il a également été fait chevalier de la Llégion d'honneur en 2003. Il a été honoré et glorifié comme un prince.