WA BOUFARIK Un jubilé bien mérité pour Mohamed Benguesmia

Le Club sportif amateur de Boufarik, le WAB, reste fidèle à ses traditions. Grande école de sport, elle a enfanté des athlètes qui ont honoré les couleurs du club et porté, haut, le drapeau national dans différentes compétitions. Le meilleur exemple reste le pugiliste Mohamed Benguesmia. Dans le cadre des festivités de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, le WA Boufarik organisera le 24 février prochain, à partir de 16h, un grand gala de boxe, avec un jubilé pour Benguesmia au niveau de la salle Moussa Chiref de Boufarik. Un gala organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, avec le concours du wali de Blida et des autorités locales. Au programme de cette soirée pugilistique, un combat entre écoles de boxe, un combat amateur junior et huit combats amateurs séniors avec la participation des boxeurs des EN civile et militaire, ainsi que ceux du GSP et du WAB. Champion d'Afrique amateur des poids mi-lourds en 1994, Benguesmia est passé professionnel en 1997 et a remporté le titre de champion WBB (2003-2007) des poids lourds-légers. Il présente un palmarès de 40 victoires (33 avant la limite) contre 3 défaites et 1 match nul. L'Association Boxe du WAB a été créée en 1984 par l'ancien vice-Champion du monde et champion d'Afrique, en l'occurrence Abdelkader Ould Makhloufi. Actuellement, l'association assure la formation des jeunes boxeurs avec plus de 100 enfants inscrits. M. B.