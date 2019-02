FC PORTO La valeur marchande de Brahimi dévoilée

Par Mohamed BENHAMLA -

Avec le FC Porto, Yacine Brahimi est étincelant, faisant de lui l'un des meilleurs joueurs du championnat portugais. Et c'est chose somme toute logique que l'international algérien figure sur le calepin de plusieurs écuries européennes. Ainsi, et alors qu'Arsenal pense sérieusement à se positionner sur le dossier, la presse portugaise a dévoilé sa valeur marchande, estimée actuellement à 26 millions d'euros. Ceci, dans le cas où il prolongera son bail avec les Dragon, qui arrive à terme à la fin de la saison en cours. Dans toutes ses sorties médiatiques, Brahimi a refusé d'aborder le volet lié à son avenir, indiquant que le plus important pour lui est de continuer sur sa lancée avec le FC porto, avec lequel il veut être sacré une fois de plus champion.