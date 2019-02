FENERBHAÇE La Chine, la Russie ou la MLS pour Benzia

Par Mohamed BENHAMLA -

Après le coup de massue reçu suite à son éviction par son entraîneur, Ersun Yanal, et la direction de Fenerbhaçe, de la liste des 28 joueurs concernés par la deuxième phase de la saison, Yassine Benzia se trouve à la croisée des chemins. L'international algérien, qui risque de rater la prochaine CAN, doit vite trouver un point de chute. Pour ce faire, son agent voudrait que Fenerbahçe accepte de le prêter jusqu'à la fin de la saison en cours, dans un championnat où le mercato est toujours ouvert. Trois pistes se présentent, à savoir celle de Chine, où les transferts continuent jusqu'au 28 février prochain, la Russie (22 février) et la MLS, qui a ouvert récemment. Peu importe, désormais, l'identité du club avec lequel il s'engagera, ce qui compte, pour l'international algérien, est de rester compétitif.