JS KABYLIE - MC ALGER, AUJOURD'HUI À 17H45 Que le fair-play l'emporte!

Par Kamel BOUDJADI -

Les amoureux des Jaune et Vert classés comme étant les meilleurs de la saison dernière, ne comptent pas perdre ce titre pour lequel ils se sont sacrifiés même cette saison.

Lors de sa visite dans la commune de Semaoun, à Tipasa, où il a été invité par des supporters de son club, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a lancé un appel à la réconciliation entre son club et le MCA d'une part et le CSC d'autre part. Une initiative qui intervient à la veille de la rencontre qui oppose le club kabyle aux Algérois du Mouloudia dans un «clasico» qui promet d'être chaud. Le coup d'envoi de cette partie sera donné, à partir de 17h45, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Le dirigeant kabyle, pour qui la compétition doit rester sur le terrain, invite ses interlocuteurs à agir pour un fair-play exemplaire sur les terrains. Les supporters de la JSK promettent un bonc accueil aux visiteurs. les amoureux des Jaune et Vert classés comme étant les meilleurs de la saison dernière, ne comptent pas perdre ce titre pour lequel ils se sont sacrifiés même cette saison. Les gradins du stade du 1er-Novembre ont offert aux Algériens et au monde des images rarissimes. Le fair-play qui y règne a permis la venue des familles pour assister aux rencontres, chose impensable, il y a juste une année. Lors de la première phase de cette saison, les clubs venus à Tizi Ouzou ont tous témoigné du bon accueil des supporters et des dirigeants de la JSK, qui ne sont pourtant pas bien accueillis partout. Le récent comportement de certains responsables du PAC face à la délégation de la JSK a été exécrable et indigne dirigeants d'une équipe qui prétend à un statut d'école de formation. Pour revenir à la rencontre d'aujourd'hui, il convient de mentionner son caractère important, et ce pour plusieurs raisons. C'est d'abord un «clasico» incontournable qui marque le championnat national. Les confrontations entre la JSK et le MCA ont toujours offert un spectacle inoubliable aux supporters des deux camps. D'un autre côté, la rencontre de cet après-midi revêt un caractère de revanche pour les Mouloudéens, qui tenteront, sans nul doute, de se racheter de leur défaite face à la JSK à la phase-aller (5-0). La rencontre est également très importante pour les Canaris qui tenteront de se racheter de leur récente défaite face au Paradou AC (2-0). La déprime qui règne parmi les supporters ne peut être conjurée que par une victoire éclatante face au MCA. Une victoire permettra aussi aux camarades de Benyoucef de rester dans la course au titre ou tout au moins aux places qualificatives aux compétitions africaines, la saison prochaine. La course devient de plus en plus difficile, car les Canaris ont laissé filer des points à domicile comme à l'extérieur.

Par ailleurs, l'intervention de Mellal et du porte-parole du club, Miloud Iboud, jeudi à Tipasa, a apporté quelques précisions sur les projets de la JSK. Au sujet du centre de formation, Mellal et Iboud ont annoncé que les travaux débuteront au plus tard début mars prochain. Les deux dirigeants ont également fait savoir qu'ils ont une académie en perspective. Elle prendra en charge la formation des jeunes dans une école de cadets. Mieux encore, Iboud profitera de la cérémonie organisée à Semaoun, à Tipasa, en l'honneur de la JSK, pour annoncer que l'académie ne sera pas exclusivement réservée aux enfants de la Kabylie mais à ceux de toute l'Algérie. Il annoncera, d'ailleurs, qu'Ali Fergani, intronisé à la tête de cette institution du football, se déplacera à Tipasa pour sélectionner les meilleurs talents parmi les petits de la région.