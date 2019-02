MC ALGER Les Vert et Rouge en sursis

Par Saïd MEKKI -

Le Mouloudia dos au mur

Depuis l'élimination du MC Alger en coupe d'Algérie, la maison mouloudéenne vit une crise de confiance, aussi bien au sein des joueurs que dans les milieux des fans des Vert et Rouge.

Le «clasico» d'aujourd'hui face à la JS Kabylie constitue un véritable test pour les joueurs et leurs responsables respectifs dans la perspective de «rétablir» la confiance. Une défaite pourrait revoir la crise s'installer. D'ailleurs, les supporters du Mouloudia d'Alger ne cessent de manifester la mauvaise gestion de l'équipe aussi bien sur le plan administratif que sur le plan sportif sans oublier surtout le plan technique. Les capacités de coaching de Adel Amrouche sont mises en doute par les fans des Vert et Rouge appelant les responsables à le démissionner. Côté managérial, le directeur général sportif, Kamel Kaci Saïd, est lui aussi montré du doigt par les supporters pour son incapacité à stabiliser l'équipe alors que du côté des responsables de la Sonatrach, on préfère le statu quo. En dehors de la dernière victoire de Hachoud et de ses coéquipiers face à l'équipe de l'O Médèa (2-1) démobilisée et découragée, les fans du Mouloudia ont fait passer un message lourd de sens en quittant les travées des tribunes du dernier match à la 21e minute du jeu. 21 faisant allusion à la date de création du club montrant, ainsi, leur désapprobation de la dernière réunion entre les responsables de la Sonatrach et les responsables de l'équipe actuelle. Après l'élimination de la coupe d'Algérie et surtout le match nul obtenu face à Al Merreikh au stade du 5-Juillet et le scandale de l'affaire du dopage de Cherif El Ouazzani, les fans de l'équipe se sont bien manifestés en réclamant carrément un changement radical et donc le départ de Kaci Said, Amrouche et tous les autres responsables. Les supporters du MCA ont demandé l'intervention du responsable de la Sonatrach, Ould Kaddour, «pour arrêter le massacre». Mais, la réunion qui a eu lieu justement entre les responsables de la Sonatrach et ceux qui gèrent actuellement le MCA n'a donné lieu qu'à des changements sur le plan technique avec l'installation d'un coach adjoint et d'un préparateur physique pour aider Adel Amrouche dans sa tâche. Une manière comme une autre selon certains fans de l'équipe de prouver que les compétences de Adel Amrouche sont bien

«reconnues». Par contre, d'autres estiment qu'il faut ne pas oublier la très grande responsabilité des joueurs chèrement payés qui ne mouillent pas le maillot comme il se doit. Aujourd'hui le «calsico» JSK - MCA intervient dans un moment crucial pour les Vert et Rouge d'autant que comme l'a si bien reconnu le coach du MCA lui-même Amrouche: «Ce clasico, c'est la finale de la deuxième place». Et une défaite engendrerait certainement des réactions négatives pouvant bien déstabiliser une fois pour toutes les dirigeants actuels des Vert et Rouge. Enfin, il ne faut surtout pas oublier que les fans du Mouloudia n'ont vraiment pas encore oublié l'humiliation et la correction qu'a infligées la JS Kabylie à leurs joueurs lors du match-aller disputé au mois de septembre dernier, au stade Omar-Hamadi de Bologhine une défaite historique sur le score de (5-0). Cette confrontation comptait pour le match décalé de la sixième journée du championnat de la Ligue 1. Les Vert et Rouge peuvent-ils relever le défi de prendre leur revanche ce samedi à Tizi Ouzou, histoire de calmer les esprits de leurs fidèles supporters? Réponse ce soir.