36 enfants algériens issus de cinq wilayas du pays se sont rendus à partir d’hier, à Naples (Italie) pour assister au match de football entre le SSC Naples et l’Atalanta (Série A), prévu demain au stade San Paolo, une opération de solidarité initiée par la Fondation du défenseur international, Faouzi Ghoulam. Les enfants qui seront accompagnés et pris en charge avec toutes les autorisations et les mesures nécessaires pourront également visiter les sites touristiques de la ville de Naples et les infrastructures sportives du SSC Naples à Castel Volturno. « Dans l’esprit de la grande et de la profonde amitié qui lie les peuples algérien et italien, l’ambassade d’Italie en Algérie, a facilité toutes les démarches concernant cette initiative de solidarité du SSC Naples et de Faouzi Ghoulam, un champion sur le terrain et dans la vie, à travers ses opérations humanitaires de solidarité envers les enfants algériens et italiens», a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, lors d’une conférence de presse animée dimanche soir au théâtre de l’ambassade à Alger.