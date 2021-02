38 événements de cyclisme ont été annulés en 2021 au niveau des épreuves professionnelles masculines et féminines (classes 1 et supérieures), a annoncé l’Union cycliste internationale (UCI). « Si certaines compétitions sont définitivement annulées et n’auront pas lieu avant leur édition 2022, d’autres ont sollicité leur report à une date ultérieure en 2021.

Au total, 24 événements sont dans ce cas », a indiqué l’instance internationale lors d’une rencontre tenue en visioconférence, avec les représentants des principales familles du cyclisme sur route professionnel - les organisateurs (AIOCC), les équipes (AIGCP) et les coureurs (CPA)- pour discuter de la situation actuelle du calendrier international dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

L’UCI a fait savoir qu’elle examinera les requêtes des organisateurs concernés, en étroite collaboration avec les différentes parties impliquées et fixera les nouvelles dates dans une perspective de cohérence globale du calendrier et dans l’intérêt général du cyclisme. Elle a informé qu’elle communiquera ses décisions d’« ici à la fin du mois de mars au plus tard ».