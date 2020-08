Le défenseur international algérien Farouk Chafaï a inscrit son 3e but personnel dans le championnat de première division saoudienne de football lors de la 25e journée, disputée samedi, et ayant vu son équipe de Damac l’emporter (2-0) contre Al-Taawon. L’ancien libéro de l’USM Alger avait marqué ce but à la 56’, d’une belle tête croisée, après avoir profité du mauvais marquage des défenseurs adverses, qui l’avaient laissé seul devant leur gardien. Le premier but de cette rencontre avait été inscrit par Bilel Saïdani (45’), ce qui a permis à Damac d’engranger trois précieux points dans la course au maintien, alors qu’il reste cinq journées avant la fin du championnat. Quoique, Damac devra continuer à lutter de toutes ses forces, dans ce qui reste à jouer pour se sauver, car malgré cette importante victoire, il reste scotché à l’avant-dernière place du classement général (14e), a égalité de points avec Al-Hazm (24 unités). Chafaï et son équipe ont cependant toutes les raisons d’y croire, car ils ne comptent qu’un point de retard sur l’actuel premier non-relégable, Al-Fateh, qui dispose de 25 unités.