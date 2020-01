Le milieu de terrain international algérien, Ryad Boudebouz, a disputé dimanche son 400e match professionnel à un peu plus d’un mois de ses 30 ans. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec Sochaux, durant l’été 2008, à l’âge de 18 ans, il dispute son premier match à Nice le 4 octobre. Titulaire régulier partout où il est passé (Sochaux, Bastia, Montpellier, Betis, Celta Vigo et Saint-Etienne), il a donc disputé pour sa 12e saison professionnelle, son 400e match à l’occasion de la rencontre de coupe de France face à Bastia-Borgo. Le joueur aux 25 sélections (2 buts) avec l’équipe d’Algérie qu’il a rejoint en 2010, à l’occasion de la Coupe du monde, présente les statistiques suivantes en club : 400 matchs, 62 buts et 60 passes décisives. Par contre, pour le moment, il n’a disputé que 6 matchs d’Europa League au niveau continental.