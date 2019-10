Un montant de 48 millions DA provenant des subventions allouées par la wilaya d’Oran au profit du club sportif amateur (CSA) du MC Oran sont transférés vers les comptes de la société sportive par actions (SSPA), qui gère le club professionnel pensionnaire de la Ligue 1 de football depuis juillet dernier. Une première tranche de l’ordre de 20 millions DA a été reversée dans les comptes de la SSPA/MCO au début de l’été passé afin de permettre à la nouvelle direction des Hamraoua de démarrer les préparatifs de la nouvelle saison, alors que les 28 millions restants sont en passe d’alimenter les caisses de cette entreprise, créée en 2010 dans le cadre du passage du football algérien au professionnalisme. Ces 28 millions font partie de la seconde tranche de la subvention émanant du fonds de wilaya, qui est d’un montant global de 34 millions DA, ce qui permettrait ainsi à la direction du CSA/MCO de bénéficier des 60 millions DA restants afin d’assurer le fonctionnement de la seule section à charge, à savoir le handball, et ce, après la dissolution de plusieurs autres sections. En fait, l’équipe de handball du MCO s’apprête à enchaîner sa deuxième saison de suite dans le championnat de Nationale 1 où elle a rétrogradé au terme de l’exercice 2017-2018. Troisième au classement de la saison passée, cette équipe n’a pu donc retrouver rapidement l’élite, un palier qu’elle espère réintégrer dès la saison prochaine, selon son manager général. Jadis fierté de la petite balle oranaise et algérienne aussi, comme l’attestent ses trois trophées arabes remportés dans les années 1980 et 1990, l’équipe de handball du MCO ne cesse de manger son pain noir depuis plusieurs années, en raison notamment de ses interminables problèmes financiers, selon les observateurs.

Ces mêmes problèmes ont, encore une fois, contraint les dirigeants de cette formation à tabler sur les jeunes du cru pour tenter de retrouver l’Excellence dès la saison à venir. Le championnat de Nationale 1 de l’exercice 2019-2020 devrait débuter le 25 octobre. Outre le MC Oran, la capitale de l’Ouest sera également représentée dans cette épreuve par le nouveau promu, le CHT Oran, un club fondé en 2014 et qui vient de réussir sa quatrième accession de rang.