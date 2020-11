L'archer algérien Arab Adoul a pris la 48e position sur 780 athlètes classés, dans l'épreuve de l'arc classique de la toute première étape à distance des World Séries de tir à l'arc en salle, disputée samedi et dimanche, selon le site de la Fédération internationale de tir à l'arc (World Archery). Arab a récolté un total score de 579 points sur 600 possibles, réalisant un score nettement meilleur que 732 autres concurrents de plus d'une cinquantaine de pays. «Cette année, le circuit international en salle combine des événements officiels de moindre envergure et des compétitions à distance», a indiqué l'instance internationale.

La prochaine étape en ligne des World Séries en salle est prévue les 19 et 20 décembre prochain.