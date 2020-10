La direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF) de la Fédération algérienne de football a reçu, lundi dernier, au siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim, les représentants de cinq nouveaux clubs qui ont déposé leurs dossiers pour l'obtention de la Licence de club professionnel (LCP). Il s'agit des clubs suivants: la SSPA JSM Skikda, la SSPA CS Constantine, la SSPA US Biskra, la SSPA CA Bordj Bou Arréridj et la SSPA NC Magra. Cette cérémonie s'est déroulée dans un bon esprit de collaboration entre la DCGF, présidée par Réda Abdouch, et les SSPA.