En prévision de la rencontre amicale entre l’Algérie et le Bénin, prévue lundi prochain au stade du 5-Juillet, à partir de 21h, l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, mettra en vente

50000 tickets. L’opération de vente débutera ce matin à partir de 8h, indique la FAF sur son site Internet.

En cette première journée, 10000 unités seront mises en vente avant qu’il y ait une suite, demain et après-demain, avec, chaque jour, 20000 billets en vente. Cette vente, indique la FAF, se fera au niveau des guichets du stade du 5-Juillet à raison de 5 tickets par personne avec un prix unitaire de 500DA. Le jour du match, soit lundi,

36 portes du stade seront ouvertes au public, qui devra prendre place suffisamment à l’avance pour assister à la cérémonie qui précédera la rencontre afin de célébrer les champions d’Afrique. Pour ce qui est des invitations, l’OCO, et en concertation avec la FAF, a mis en place 2000 invitations au niveau de la tribune du Pylône 13800 invitations pour la tribune d’honneur (400 en tribune A et 400 en tribune B) ainsi que

100 places pour la tribune présidentielle.