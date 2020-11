Six candidats ont déposé leurs dossiers en vue de l'élection partielle pour le renouvellement de deux membres au bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA), prévue aujourd'hui à l'hôtel El Djazaïr (Alger), à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire (AGO), a appris l'APS jeudi de l'instance olympique. Il s'agit de Soraya Haddad (judo), Feriel Chouiter (docteur en médecine), Faïrouz Dih (ex-internationale de basket-ball), Elhadi Mossab (président de la Fédération algérienne du sport pour tous (FAST), Azzedine-Brahim Djelloul (président de la Fédération algérienne des échecs (FAE) et Ghadir Sadi (président de la Fédération algérienne du sport universitaire (FASU).