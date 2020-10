C'est une histoire qui avait fait énormément de bruit en mars dernier. Il y a quelques mois, l'attaquant du Real Madrid Luka Jovic avait brisé le confinement pour rentrer en Serbie et participer à une fête avec sa compagne.Rapidement, le joueur de 22 ans a été rattrapé par les autorités serbes, ce dernier devant même passer devant le parquet de Belgrade. Et l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort risque gros. Selon l'agence de presse serbe Tanjug, les procureurs serbes réclament une peine de 6 mois de prison à l'encontre de Luka Jovic pour ne pas avoir respecté les règles du confinement. Le tribunal doit ensuite se positionner et le parquet devrait apporter de nouvelles informations dans les prochaines heures.