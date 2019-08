C’est vendredi dernier qu’a démarré le 23eme tournoi «Bahia-Foot», qui attire chaque été un très nombreux public de jeunes et de moins jeunes.60 équipes venues de plusieurs régions du pays animent cet Evènement sportif au stade Reguig-Abdelkader de Maraval

Le coup d’envoi a été donné par le président de la Radieuse, monsieur Chafi Kada et le directeur de la jeunesse et des sports, monsieur Gharbi Badredine et ce en présence des anciens internationaux, Belloumi, Megharia, Kouici, Messahel (CRB), l’arbitre international Hansal Mohamed et des centaines de spectateurs. Le comité d’organisation de la Radieuse a choisi les catégories Senior, Minime et Vétéran pour animer le tournoi qui se terminera la fin du mois d’août avec des cadeaux de valeur pour les lauréats. Il est certain que le challenge Bahia-Foot sera une grosse occasion pour les Oranais et les milliers d’estivants hôtes d’El Bahia, de savourer un bon spectacle footballistique et une autre occasion pour les entraîneurs et les éducateurs de dénicher des talents susceptibles de renforcer leurs formations. Signalons que la catégorie Vétéran verra la participation d’anciens footballeurs qui ont brillé durant leur carrière en senior.Un autre volet plus important, c’est l’éloignement des jeunes des maux sociaux comme le tabagisme et la drogue. Signalons que les organisateurs ont mis en place toutes les conditions dont la présence du service d’ordre et de la Protection civile pour la réussite de cet événement.