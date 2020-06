Le FC Barcelone retrouvera la Liga le 13 juin prochain à Majorque, et tous les membres de l’effectif sont actuellement à l’entraînement pour préparer cette rencontre. Un mois plus tôt, une telle chose n’aurait pu se produire : d’après les informations de la radio catalane RAC 1, cinq joueurs et deux techniciens ont été testés positifs au coronavirus au mois de mai. Nos confrères ne donnent pas l’identité des personnes concernées, mais assure que celles-ci sont désormais guéries. Une excellente nouvelle !