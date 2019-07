Quatre avions vont acheminer 700 supporters tunisiens vers le Caire, où la Tunisie, qualifiée pour les demi-finales de la CAN-2019 pour la première fois depuis 2004, rencontre aujourd’hui le Sénégal, ont annoncé la Fédération et la compagnie Tunisair.

Ces quatre avions affrétés par le gouvernement devaient partir hier et aujourd’hui pour le Caire, selon un communiqué de la compagnie aérienne nationale. Le Premier ministre Youssef Chahed « a appelé le président de la Fédération tunisienne de football Wadii Jarii pour le féliciter au nom de tout le gouvernement et lui assurer son soutien concernant le match contre le Sénégal », a indiqué vendredi la Fédération dans un communiqué. La décision d’affréter des avions a été prise afin de « soutenir l’équipe », qui jouera au stade du 30-Juin au Caire, selon le communiqué. Après l’élimination de poids lourds dont l’Egypte, les Aigles croient d’autant plus en leurs chances de disputer la finale le 19 juillet au stade international du Caire face au vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera l’Algérie et le Nigeria, aujourd’hui.