Montpellier s'est imposé samedi soir face à Dijon (2-1). L'international algérien, Andy Delort, en a profité pour marquer son 8e but de la saison en championnat. Pourtant, la décision finale pour les Heraultais a tardé à venir et il a fallu attendre la seconde période pour voir Mollet sonner la révolte et ouvrir le score à la 56'. Quelques minutes plus tard, Mollet botte le corner côté gauche et trouve Delort au premier poteau entre Amalfitano et Chafik, lequel, d'une tête, trompe Gomis qui ne peut rien faire. C'est le 8e but de la saison en championnat pour Delort (11 toutes compétitions confondues) qui s'était fixé en début de saison un total de 16 buts. L'Algérien totalise 22 buts depuis le début de la saison dernière, une stature impressionnante puisque seul Mbappe (42) et Neymar (26) ont fait mieux en Ligue 1.