L’attaquant algérien d’Al Gharafa, Sofiane Hanni, a inscrit son neuvième but de la saison, vendredi, face à Al Shahnia lors de la douzième journée de QSL. Le milieu de terrain offensif de 29 ans a égalisé pour les siens à la 40e minute de jeu sur penalty. Au final, Al Gharafa s’est incliné (1-2) après avoir encaissé un second but en deuxième période. Un neuvième but pour l’ancien capitaine d’Anderlecht qui le propulse à la deuxième place des meilleurs buteurs du championnat en compagnie de Baghdad Bounedjah.