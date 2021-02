La rencontre face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns se présente dans des conditions particulières pour le CR Belouizdad. Cette affiche, dans le cadre de la seconde journée de la phase des poules verra les Belouizdadis recevoir leurs hôtes en dehors du pays, soit en Tanzanie, pour des raisons sanitaires. Le coup d'envoi sera donné à 14h et les Rouge et Blanc de Belouizdad ne vont certainement pas se laisser faire ou abdiquer face à toutes les contraintes. Bien au contraire, ils affirment avoir la volonté nécessaire pour aller de l'avant et l'emporter. Une victoire qui sera synonyme de première place du groupe, occupée actuellement par l'adversaire du jour. Mais les Sud-Africains ne rendront pas la mission facile aux protégés de Franck Dumas. Les joueurs de Mamelodi Sundowns, qui restent sur une série de cinq victoires d'affilée, toutes compétitions confondues veulent continuer sur leur lancée. Ces données promettent, donc, une partie qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Sauf que les conditions climatiques risquent de se poser comme véritable obstacle pour les deux antagonistes. La chaleur et l'humidité qui sévissent dans la capitale tanzanienne avaient déjà fait leurs effets lors du match entre le FC Simba et le Ahly du Caire. Les Egyptiens avaient souffert, la semaine dernière, sur ce même stade avant de céder les points du match sur la plus petite des marges. Après le long périple vers Dar Es-Salaam, les joueurs du Chabab ont basé leur travail sur la récupération. Une manière pour le staff technique de permettre à ses joueurs de suivre le rythme qu'imposeront les Sud-Africains. Et Dumas sait à quoi s'attendre, lui qui serait déjà fixé sur le Onze sur lequel il comptera. Dans les bois, il devrait faire appel à Gaya, qui sera entouré en défense par Nessakh, Belkhiter, Bouchar et Keddad. En milieu du terrain, Tariket s'occupera de la récupération, alors que Draoui et Mrezigue évolueront un cran devant. En meneur de jeu, la mission sera confiée à Sayoud. En attaque, Ngombo sera aligné en pointe et sera secondé soit par Bakir, soit par Belkhir. Au vu des absences qu'enregistrera l'équipe algérienne, cette composition reste la plus proche pour le technicien belouizdadi. Celui-ci croise les doigts et attend une bonne réaction de ses joueurs. Et ces derniers ne comptent pas le décevoir. Les déclarations de, entre autres, Draoui, Selmi, Sayoud et Bouchar donnent déjà un aperçu de l'état d'esprit qui se dégage du groupe. Il y a lieu de rappeler que cette affiche sera arbitrée par le Malien Boubou Traore, assisté du Burkinabé Omar Sanou et du Nigérien Moktar Sali. Les yeux des Algériens en général et les Belouizdadis en particulier seront braqués, aujourd'hui, sur Dar Es Salaam en espérant que Sayoud et consorts ne jouent pas de malchance et rentrent à Alger avec le butin complet.