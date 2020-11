11 ans après, l’allure a changé mais pas sa soif de victoire et la violence des coups. Absent des rings depuis sa défaite contre Kevin McBride en 2005, Mike Tyson a signé un beau retour ce week-end contre Roy Jones Jr lors d’une exhibition caritative organisée au Staples Center de Los Angeles. Officiellement, le combat ne sera pas comptabilisé dans les classements mondiaux, mais les trois juges de la WBC (les anciens champions Christy Martin, Vinny Pazienza et Chad Dawson) ont décidé qu’il n’y aurait pas de vainqueur à l’issue de ce duel. « Je suis O.K. avec la décision car cela a plu au public », a lancé Mike Tyson après la fin de ce combat avant de s’adresser à Roy Jones. Je sais que je t’ai touché et tu as encaissé. Je te respecte.

A 54 ans, « Iron Mike » n’a pas perdu de sa superbe et les passionnés de boxe n’ont pas été déçus. Malgré les règles aménagées pour éviter les blessures de l’un des deux vétérans, et notamment l’interdiction des K.-O, Mike Tyson et Roy Jones Jr (51 ans) ont tout donné et n’ont pas retenu leurs coups lors de ce beau combat. Pour son grand retour, « Kid Dynamite » a fait dans le classique. Short noir et chaussures noires comme du temps de sa splendeur, Mike Tyson s’est avancé avec confiance dans le ring. Conquérant dès les premiers instants de ce combat, la légende de 54 ans est rapidement passée à l’action. En face, Roy Jones a fait preuve d’une belle mobilité pour tenter de déstabiliser son rival mais a fini par perdre en intensité. Et à partir du quatrième round, celui qui a brillé dans quatre catégories différentes durant sa carrière pro a manqué de jus. Face aux coups de boutoir de Mike Tyson (67 coups portés contre 37), il a finalement été rattrapé par le poids des années et n’a jamais réussi à mettre en danger son adversaire. A 54 ans, certains craignaient de voir « Papy Dynamite » dans le ring, Mike Tyson les fait mentir. Mieux préparé que Roy Jones Jr, « The Baddest Man on the Planet » a paru plus fringuant mais n’a pas non plus impressionné. En jambes mais moins explosif que par le passé, Tyson devra encore hausser son niveau s’il espère sortir de sa retraite pour tenter de retrouver le haut niveau. Ce week-end, cela n’a pas suffi pour l’emporter mais l’essentiel était ailleurs: quinze après, Mike Tyson a encore de beaux restes et en redemande déjà. Ce n’était clairement pas son dernier combat. Mike est de retour.