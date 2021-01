L'Equipe nationale algérienne des U17 croisera le fer, aujourd'hui, avec son homologue tunisienne, au stade du 5-Juillet d'Alger (14h30), en match comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi de l'UNAF, avec l'objectif de valider son billet pour la CAN-2021 de la catégorie. Vainqueur sur le fil lors de la première rencontre disputée lundi face à la Libye (3-2), l'EN doit s'imposer face aux Aiglons, ou au pire des cas faire match nul, pour aller au Maroc en mars prochain. De son côté, la Tunisie, qui a également souffert pour s'imposer (2-1) jeudi face à la Libye, exempte de cette ultime journée et déjà éliminée, n'aura d'autre alternative que de l'emporter face aux Verts, pour se qualifier au rendez-vous continental. Sur le plan de l'effectif, le sélectionneur des U17, Mohamed Lacete, aura l'embarras du choix pour composer un Onze conquérant, puisque aucune blessure n'est à déplorer. Le tournoi de l'UNAF se déroule sous forme de mini-championnat avec la participation de trois sélections: Algérie, Tunisie et Libye. Le premier à l'issue des trois journées se qualifiera pour la CAN-2021. La dernière participation de l'Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1).