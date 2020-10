Les footballeurs sont censés «faire preuve de plus de conscience et de responsabilité» face à la pandémie de coronavirus après l'enregistrement de plusieurs contaminations parmi les joueurs de la Ligue 1 de football depuis la reprise des entraînements, il y a de cela moins d'un mois, a déclaré jeudi le docteur Amar Benarmas, membre du staff médical du MC Oran. «Pour ne pas compromettre la reprise de la compétition officielle après plusieurs mois d'arrêt, la balle est particulièrement dans le camp des joueurs qui doivent faire preuve de plus de conscience et de responsabilité, en suivant un régime strict en dehors des terrains pour éviter de ramener le virus au sein du groupe», a insisté le docteur Benarmas dans une vidéo postée sur la page officielle Facebook de son club.

Plusieurs joueurs de la Ligue 1 ont été testés positifs au coronavirus, dont deux du MCO, à savoir, Mellal et Nekkache, rappelle-t-on. «Mellal a été testé positif avant le début de notre préparation. Il est toujours isolé chez lui, tout comme Nekkache qui a été infecté la semaine passée, et depuis il est lui aussi en confinement sanitaire.

Cela dit, je tiens à rassurer que l'état de santé des deux joueurs ne donne pas matière à inquiétude», a-t-il souligné.

Mettant en exergue l'importance de se conformer aux règles de prévention contre le coronavirus par tous les citoyens, le même médecin a conseillé aux joueurs en particulier de se confiner chez eux le maximum de temps possible quand ils ne sont pas à l'entraînement ou en regroupement avec leurs équipes respectives. «Il s'agit là de la seule manière pour permettre le déroulement du championnat sans grand risque sanitaire», a-t-il dit. Depuis le retour aux entraînements collectifs le 20 septembre passé après l'interruption du championnat de l'exercice précédent en mars 2020, c'est le champion sortant, le

CR Belouizdad, qui a été le plus affecté par la pandémie, au point où sa direction était dans l'obligation, la semaine dernière, d'arrêter le stage de son équipe à Mostaganem suite à l'enregistrement de plusieurs contaminations parmi son effectif et ses différents staffs techniques.

Le protocole sanitaire élaboré par les services concernés exige, entre autres, des clubs de l'élite, les seuls autorisés jusque-là à reprendre l'entraînement, à faire subir à leurs joueurs et différents staffs des tests liés au coronavirus. Ils sont tenus également de réaliser la même procédure avant 72 heures de chaque match amical ou officiel, a-t-on fait savoir.