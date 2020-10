Déjà cité comme le principal prétendant de Lionel Messi (33 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) au moment où celui-ci a tenté de quitter le FC Barcelone pendant l'été, Manchester City n'a pas caché qu'il compte bien se positionner si l'attaquant argentin se retrouve sur le marché à l'avenir (voir ici). Et les Skyblues pourraient ne pas attendre bien longtemps avant de passer à l'action! Plutôt que d'attendre le probable départ de la Pulga en tant que joueur libre au terme de son contrat en juin prochain, les Anglais envisagent en effet de tenter leur chance dès le mois de janvier, révèle le Daily Star en faisant état d'une possible offre de 16,5 millions d'euros. Aussi faible soit-il pour un joueur du talent de Messi, ce montant permettrait au Barça d'éviter un départ gratuit en récupérant un peu d'argent. Mais, au-delà de l'aspect financier, autant le dire tout de suite, on voit mal le club catalan accepter de céder son joueur majeur en cours de saison.