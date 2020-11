Le MC Alger fera ses grands débuts, aujourd'hui, pour la saison 2020-2021. Mais cette entrée en lice ne se fera pas en compétition nationale, puisque les protégés de l'entraîneur Nabil Neghiz joueront, à partir de 15h au stade Charles-de-Gaulle à Porto-Novo (Bénin), le match aller du tour préliminaire de la Champions League africain face aux Buffles du Borgou. Certes, sur le papier, les Algérois sont nettement favoris, mais toujours est-il que seule la réalité du terrain compte. «Un match se joue à 11 contre 11 et tout le monde part à chances égales», a insisté le premier responsable technique des Vert et Rouge.

Mais le technicien natif de Jijel reste, tout de même, confiant, en indiquant que ses poulains sauront relever le défi, eux qui sont animés d'une grande volonté pour y parvenir. Les coéquipiers de Abderrahmane Hachoud sont prêts, en effet, à ne reculer devant rien, indiquant avoir les ressources nécessaires pour faire face à tous les scénarios. La preuve, arrivés jeudi à Porto-Novo, ils n'ont pas été affectés par certaines pratiques antisportives des responsables du club local, concernant la programmation des créneaux d'entraînements ainsi que le transport de et vers l'hôtel. Ils affirment qu'ils s'y attendaient, insistant sur le fait que cela ne diminuera en rien de leur volonté de revenir de ce périple avec un résultat probant, qui devrait leur permettre d'aborder la manche retour, le 4 décembre prochain à Alger, avec aise. Conduite par le porte-parole, Sid Ali Aouf, la délégation mouloudéenne est arrivée à Porto-Novo, mercredi dernier. Le lendemain, les joueurs ont passé les tests de dépistage PCR pour détecter une éventuelle contamination par le Covid-19, comme le stipule le protocole sanitaire de la Confédération africaine de football (CAF). Selon des sources, aucun cas n'a été détecté, au grand bonheur de Neghiz, qui pourra désormais compter sur l'ensemble de ses éléments. Mais avant d'effectuer ces tests, les membres de la délégation mouloudéenne ont été mis dans une salle les obligeant à attendre pendant des heures. Une fois cette opération terminée, les Algérois ont été conduits à leur hôtel pour se reposer après un voyage harassant et une attente interminable. Ils pensaient que leur galère était finie, mais loin s'en faut. Pour s'entraîner, les joueurs ont dû se déplacer jusqu'aux frontières du Nigeria, avec un trajet de plus de 50 kilomètres, pour travailler sur un terrain en gazon naturel. Mais ce n'est pas tout. En cours de route, le bus est tombé en panne et l'arrivée d'un autre pour les transporter vers leur hôtel a pris encore des heures. Malgré tout cela, les joueurs algérois n'avaient pas l'intention de rester les bras croisés et feront tout leur possible aujourd'hui, eux qui affirment avoir mis en tête la victoire, et rien d'autre. Il ne parlent, dans chaque intervention, que d'une victoire et il sera question, donc, de confirmer toutes ses belles paroles sur le terrain. Ils tenteront, en cherchant cette victoire, de vaincre le signe indien qui poursuit leur équipe depuis 44 ans. En effet, cette dernière n'a pas réussi, pendant toute cette période, à gagner en terre africaine.

Pour ce faire, Neghiz comptera sur l'ensemble de ses éléments, hormis le portier Farid Chaâl, après des soupçons sur sa contamination par le Covid-19. Et même si les tests effectués, après, se sont avérés négatifs, son entraîneur a préféré jouer la prudence en le laissant à Alger. Il a pris avec lui les deux autres portiers, Boutaga et Salhi. Et c'est ce dernier qui devrait débuter, aujourd'hui, dans les bois.

Pour ce qui est des autres joueurs, tout le monde est désormais prêt et n'attend qu'un signe de la part du coach.