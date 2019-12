Un avis de recrutement de 39.000 bénévoles a été lancé jeudi via internet par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2022 de Pékin. Les personnes ayant des aptitudes en matière de traduction orale ou écrite, de soins médicaux, de conduite de véhicules ou étant disponibles sur une longue période de temps seront choisis en priorité. Les organisateurs espèrent recruter 27.000 bénévoles pour les jeux Olympiques et 12.000 pour les jeux Paralympiques. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2021 sur le site Internet suivant: vol.beijing2022.