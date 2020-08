Les dernières mesures d'allégement du confinement annoncées par le Premier ministère ne concernent pas les installations sportives et en particulier le football. En effet, depuis hier, on a assisté à l'ouverture des plages, restaurants, mosquées, cafétérias et hôtels. Les walis ont, ainsi, débuté l'organisation progressive de ces espaces tout en informant les citoyens qu'ils sont soumis à un respect strict du protocole sanitaire et des gestes barrières afin de limiter la propagation du coronavirus. Après l'annulation officielle de la reprise des compétitions pour la saison 2019-2020, la FAF a décidé de l'ouverture du mercato depuis le 5 août dernier et ce, jusqu'au 28 octobre prochain. Quant aux réflexions sur la problématique des salaires, ceux-ci doivent être discutés avec l'ensemble des responsables des clubs avant le début de la nouvelle saison. Et il se trouve que rien ne laisse prévoir une possible reprise des entraînements et des compétitions. Le plus important, pour le moment, c'est le fait qu'il y a un allègement remarquable du confinement qui est de bon augure. Les férus de football attendent avec impatience l'ouverture officielle des installations sportives pour pouvoir reprendre les entraînements collectifs. Là, il est important de noter que depuis la décision de la feuille de route que la FAF a adoptée en avril dernier avec l'idée de reprise des compétitions avant l'arrêt de celles-ci, il est utile de noter que cette feuille de route serait légèrement changée. Avec la dernière consultation écrite des membres de l'AG, le Bureau fédéral a décidé de l'arrêt des compétitions 2019-2020. Depuis, tout le monde se prépare d'une manière individuelle d'abord avant la réouverture des installations sportives pour les entraînements collectifs, bien sûr avec observation de toutes les mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus. En prenant en compte la feuille de route de la FAF, on pourrait appliquer cette période active d'un mois et demi consacrée à la période d'enregistrement. Ce n'est qu'après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement. On n'envisage donc pas la réouverture des installations sportives avant le mois de septembre prochain et ce, en fonction bien sûr l'évolution de la pandémie. D'ailleurs, la FAF envisage même de ne reprendre la compétition avec la nouvelle saison et le nouveau système des compétitions qu'au mois de décembre prochain. Pour le moment, tout le monde s'occupe du mercato et la préparation des bilans avant la présentation des budgets prévisionnels pour les trois prochaines années comme le prévoit la réglementation pour l'engagement et le début de la nouvelle saison 2020-2021 «transitoire», faut-il bien le préciser.