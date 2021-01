La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Alger continue de défier tout le monde, que cela soit les clubs ou sa hiérarchie. Sinon, comment expliquer la manière avec laquelle ladite structure gère le dossier du club sportif amateur (CSA) du CR Belouizdad. Celui-ci se trouve sans président depuis la fin du mandat du sortant, Karim Chettouf, avec le retard accusé dans la reprogrammation de l'assemblée générale élective (AGE), cette dernière, qui devait se tenir le 20 décembre dernier, a été empêchée après intervention de quelques supporters. Depuis, tout est resté en stand-by. Les membres des trois commissions du CSA/CRB, élues par l'AG, à savoir celle des candidatures, des recours et ad hoc (passation de consignes) ont adressé plusieurs courriers pour reprogrammer cette AGE, mais ces appels sont restés lettre morte. Pour cause, la DJS, par l'intermédiaire de son chef de service (O. R.), veut toujours imposer une liste obsolète de membres, remontant au 7 décembre 2012, ce qui va à l'encontre des dispositions du décret exécutif 15-74 du 15 février 2015, dans sa partie consacrée à la mise en conformité de statuts des CSA avec ledit décret. Pis encore, l'on insiste, au niveau de la DJS, à maintenir des membres n'ayant pas payé leurs cotisations annuelles à temps, ce qui va, là encore, à l'encontre de la note méthodologique N°399, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui avait appelé à l'assainissement des listes des membres statutaires de l'AG. Dans ce cas précis, il faut relever que l'un des candidats ayant présenté leurs dossiers, (A. C.) en l'occurrence, faisait partie du Bureau exécutif de l'ancien président, Mokhtar Khalem, qui n'avait pas présenté son bilan. Le cas échéant, (A.C.) n'a pas le droit de se présenter pour le poste de président ou de membre du BE, par la force de la loi. Voyant que leurs différents courriers n'apportent rien, les trois commissions du CSA/CRB se sont réunies, mercredi dernier, et ont décidé d'adresser une nouvelle lettre au directeur général des sports au niveau de la tutelle, Mohamed Djeraoui, et interpellent, en outre, le MJS, Sid Ali Khaldi, pour mettre un terme aux agissements de la DJS, insistant sur le fait de ne plus collaborer avec (O. R.). Celui-ci selon elles, veut faire prévaloir son point de vue, en contradiction avec la loi en vigueur. Certains vont même jusqu'à accuser la DJS de vouloir mettre le CSA/CRB dans une situation de blocage avec la Société sportive par actions (SSPA) du même club. En effet, les deux entités du club de la capitale sont appelées à signer une convention précisant les conditions d'utilisation, par la SSPA, des logos et des couleurs du club, propriétés du CSA. Le Chabab, comme 9 autres clubs, a jusqu'au 11 février prochain pour ajouter ce document à d'autres, afin d'obtenir la licence du club professionnel. Faute de quoi, l'article 107 du Code de discipline de la FAF sera appliqué, avec une défalcation d'un point pour l'équipe et une amende de 300 000 DA. Selon nos sources, ce dossier pourrait être pris en charge dès cette semaine par les services compétents, avec des décisions radicales prises. Affaire à suivre encore...