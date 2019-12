L’annonce de la réadaptation du calendrier des 32es de finale de la coupe d’Algérie par la Fédération algérienne de football (FAF), avant-hier soir, est venue bien en retard, au moment où d’aucuns constatent la très mauvaise gestion de la programmation du championnat de la part de la Ligue de football professionnel (LFP), d’une part et le mutisme de l’instance fédérale d’autre, part. Dans son communiqué, la FAF écrit, entre autres, qu’ « en raison de la décision des pouvoirs publics de reporter toutes les activités et rencontres sportives durant la période de l’élection présidentielle, soit du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019 conformément à un arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), la commission de la coupe d’Algérie de la Fédération algérienne de football (FAF) a revu la programmation des rencontres des 32es et des 16es de finale». De plus, la FAF précise que «le nouveau calendrier des rencontres a été arrêté suite à la réunion qui s’est tenue dimanche

15 décembre 2019 et qui a regroupé les membres de la commission de la coupe d’Algérie et leurs collègues de la Ligue de football professionnel (LFP)». Là, une petite remarque s’impose : la FAF aurait dû informer les férus du football national de la date de la réunion et, ainsi, éviter que la LFP soit si critiquée, voyant certains aller même jusqu’à penser, avec ou sans intention (c’est selon) que le courant ne passe pas entre la FAF et la LFP. D’aucuns savent que la Ligue n’a sa raison d’être que par la délégation de la FAF. C’est la raison pour laquelle

celle-ci a bien voulu conclure son communiqué par cette information : « La FAF tient d’une part à rappeler que ses relations avec la LFP sont excellentes, pour preuve la programmation des rencontres de l’épreuve populaire a fait l’objet de plusieurs réunions, dont la dernière a eu lieu ce dimanche 15/12/2019 au siège de la Fédération à Dély Brahim, et s’insurge, d’autre part, contre toute allégation annonçant un quelconque retrait de confiance à la LFP ou à son président.» Voilà ce qui montre que soit, la FAF veut «défendre» la LFP soit, qu’elle a été bien «impliquée» ou encore «consultée», dans la programmation et les changements fréquents qu’a fait la LFP.

C’est, donc, ce mutisme de la FAF qui, en suivant l’idée directrice de ce dernier communiqué, a laissé le doute planer chez les férus de la balle ronde en Algérie. En d’autres termes, ce dernier communiqué de la FAF montre bien que l’instance fédérale est impliquée, dans la mauvaise programmation des matchs du championnat et de la coupe d’Algérie. Car, ce serait un aveu que la FAF est au courant des programmations par les deux instances (commission de la coupe d’Algérie et la LFP) dans la programmation des deux compétitions. Sinon, comment comprendre que le 9 décembre dernier, soit la veille du jour du tirage au sort de la coupe d’Algérie, la FAF a indiqué, entre autres, que «la commission de la coupe d’Algérie de la Fédération algérienne de football (FAF), en concertation avec celle des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les dates des prochains tours de l’épreuve populaire de la catégorie seniors pour la saison 2019-2020». Par la suite, la LFP annonce la programmation des derniers matchs des Ligues 1 et 2 en faisant coïncider une journée de championnat avec celle de la coupe d’Algérie, soit le 21 décembre. Sans commentaire...