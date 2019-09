Après un brillant match nul à Accra (1-1), l’Equipe nationale algérienne des U23 de football recevra, ce soir à 20h45, son homologue du Ghana au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Il s’agit du match retour du dernier tour qualificatif pour la CAN-2019 de la catégorie. Au vu du résultat de la première manche de cette double confrontation, il est vrai que les coéquipiers du capitaine Mohamed Tougaï ont pris une sérieuse option pour se qualifier au tournoi continental. Mais toujours est-il que la vigilance est de mise. Les Ghanéens, qui figurent parmi les ténors du continent de leur catégorie, se déplaceront à Sétif pour jouer leur va-tout, étant dos au mur et obligés de sortir le grand jeu. Le driver des jeunots algériens, Ludovic Batelli, le sait pertinemment. Après le match de vendredi dernier, celui qui occupe aussi le poste de directeur des Equipes nationales (DEN) et sélectionneur de l’EN A’, réservée aux joueurs locaux, a une idée sur les points forts et faibles de son adversaire. Il tentera, à travers la mise en place d’un système de jeu adéquat, de réduire à néant les premiers et exploiter au maximum les seconds. Le scénario idéal, selon sa conception, est de marquer d’entrée de jeu, ce qui mettra dans le doute les Ghanéens, lesquels seront obligés, le cas échéant, de marquer deux buts pour se qualifier. Mais tenter de marquer d’entrée de jeu n’est pas synonyme de précipitation devant les buts. Il faudra éviter le scénario de vendredi dernier, lorsque les Algériens avaient raté l’opportunité de revenir avec un résultat plus rassurant n’était-ce le grand nombre d’occasions procurées et ratées. A cela, il faudra ajouter l’arbitrage, sur lequel Batelli avait tiré à boulets rouges après avoir accordé deux penaltys « imaginaires » aux Ghanéens, dont un raté, et privé l’Algérie d’un autre « valable ». Pour ce rendez-vous, les Verts comptent sur la présence des supporters. Ces derniers sont appelés à envahir les gradins et apporter un soutien indéfectible aux joueurs, dont la qualification au tournoi continental tient à cœur. La CAN, prévue en Egypte du

8 au 22 novembre 2019 avec la participation de 8 pays, verra les trois premiers se qualifier pour le tournoi des jeux Olympiques de Tokyo en 2020.