Le jeune lutteur algérien, Abdelbasset Bouzar, ne luttera plus. Dans la soirée du lundi, il a rendu l’âme à l’âge de 18 ans à l’hôpital de Blida, des suites d’une tumeur cérébrale, dont il souffrait depuis deux ans. Il part laissant derrière lui un palmarès des plus riches dans la discipline, avec deux titres africains, deux autres titres arabes et une quinzaine de consécrations nationales. Les médecins l’ayant suivi pendant toute cette période avaient reconnu que son cas nécessite une prise en charge spéciale dans un endroit plus adéquat. Son père a frappé à toutes les portes, entre autres celles du ministère de la Jeunesse et des Sports et celles de la wilaya de Blida, mais ses appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd. « Même pas un simple geste de leur part ! », a regretté le père. Des citoyens et amis ont tenté de l’aider en organisant des quêtes pour un éventuel transfert à l’étranger, mais Abdelbasset est parti bien avant. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.