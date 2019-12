Le président de la Fédération libyenne de football, Abdelhakim Chalmani a été élu à la tête de l’Union nord-africaine de football (UNAF), au cours de l’Assemblée générale élective tenue à Tunis, en présence des présidents et représentants des fédérations membres. Selon le site officiel de l’Union, l’ordre du jour de l’assemblée générale a comporté l’adoption du statut unifié des fédérations des zones affiliées à la CAF, et la validation du programme d’activités de l’UNAF pour l’année 2020 avec, entre-autres, des tournois pour les jeunes catégories inclus dans le programme « Fifa For World ». En 2020, l’UNAF organisera une série de tournois à commencer par le championnat des sélections féminines en février à Tunis, puis le tournoi des U20 en mars au Maroc, avec la participation de 8 pays

(5 de la zone UNAF, 1 d’une autre zone de la CAF, 1 pays du Golfe et 1 pays européen). L’Algérie accueillera pour sa part en novembre 2020 un tournoi amical des moins de 18 ans, dans le cadre de la préparation des qualifications de la CAN-2023 des U20, tandis que la Tunisie abritera un tournoi pour les U15 en décembre de la même année, outre l’organisation d’un tournoi inter-zones pour les U17 ou les U20 et dont la date sera fixée ultérieurement.