Abdelkader Iaïche est devenu le nouvel entraîneur de l’USM Bel Abbès après l’accord conclu samedi soir avec la direction du club.

Avant d’engager Iaïche, qui a dirigé sa première séance d’entraînement dans la soirée, la direction de la formation de la Mekerra avait négocié respectivement avec Rachid Bouarrata et Toufik Rouabah, sauf que les conditions posées par ces deux techniciens ont été jugées « exorbitantes », a déclaré à l’APS le directeur général du club, Kaddour Benayad. « Avec Iaïche on a, en revanche, vite trouvé un terrain d’entente. On est heureux de l’accueillir parmi nous, et j’espère bien qu’on réussira ensemble un bon parcours », a indiqué le responsable en question.

L’USMBA est restée sans coach depuis le départ de Younes Ifticène, dès la première journée du championnat.

L’équipe a raté complètement son départ en championnat de la nouvelle saison après avoir essuyé trois défaites en autant de matchs. Ce n’est aussi que lors de la précédente journée, qui a vu ce team perdre à Sétif face au nouveau promu le NC Magra, qu’il a pu bénéficier des services de sa douzaine de nouvelles recrues. Cela a été rendu possible après l’assainissement de la situation financière du club envers d’anciens joueurs qui réclamaient plus de 70 millions de dinars en guise de salaires impayés.

Les Vert et Rouge accueillent le NA Hussein Dey jeudi prochain dans le cadre de la quatrième journée du championnat.