Le judoka algérien Abdelkader Mabrouk a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 73 kg de la coupe d’Europe (juniors), dimanche à Poznan (Pologne). L’Algérien s’est imposé en finale face au Tchèque Bydzovsky Adam, après avoir éliminé en demi-finales le Finlandais Heinonen Eetu. Lors du tour préliminaire (Poule A), le seul représentant algérien dans cette compétition a disposé du Britannique Harry Le Maire et du Polonais Kaczor Kacper. Cette Coupe d’Europe juniors enregistre la participation de 179 athlètes, dont 66 filles, issus de 25 nations, en présence de quelques pays non européens à l’image de l’Algérie, du Canada, des Etats-Unis, de l’Australie et du Mexique. Avec cette nouvelle consécration, Abdelkader Mabrouk ajoute un nouveau trophée à son palmarès, après avoir remporté le titre africain dans sa catégorie chez les juniors deux fois de suite (2018-2019) et la Coupe africaine en 2018.