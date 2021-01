Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Larbi Abdellaoui, et les membres de son bureau exécutif, ont été suspendus à titre «temporaire» de toutes activités pour «mauvaise gestion», a-t-on appris auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). «Il a été décidé de la mise en place d'un directoire chargé d'assurer la continuité des activités de la Fédération pour le reste du mandat olympique», ajoute le MJS. Le directoire installé par le MJS est composé d'Abderrahmane Morsli comme président, et des membres, Smaïl Boulahia et Abdelkrim Bekhti. Pour rappel, Larbi Abdellaoui avait été «exclu», en janvier 2020, du bureau exécutif du COA.