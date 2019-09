Abdelmadjid Krokro, l’un des grands joueurs des années 70, est décédé samedi dernier à l’âge de 68 ans des suites d’une courte mais fatale maladie. Le défunt a accompli sa carrière au MO Constantine.

Il s’était rendu célèbre grâce à la fameuse triplette de cette équipe qui était composée de deux autres internationaux en l’occurrence Fendi et Gamouh. Krokro a porté 4 fois le maillot de l’Equipe nationale entre novembre 1971 et mars 1972. Suite à cette triste nouvelle, la rédaction sportive de L’Expression présente à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et lui exprime toute sa sympathie.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.