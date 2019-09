Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou s’est qualifié samedi pour la finale du 400 mètres/haies des Championnats du monde d’athlétisme, qui se déroulent actuellement au Qatar, en terminant

2e de sa série, avec un chrono de 48:39, soit un nouveau record national de l’épreuve. L’ancien record était de 48:47 et c’est également Lahoulou qui le détenait, depuis les championnats d’Afrique 2018 au Nigeria. Reversé dans la série numéro 2, l’Algérien est entré derrière le Norvégien Karsten Warholm, vainqueur en 48:28, au moment où l’Américain TJ Holmes a complété le podium en 48:67. Une première historique, aussi bien pour Lahoulou que pour l’Algérie, car jamais auparavant un hurdler algérien n’avait réussi à se qualifier pour une finale de Championnat du monde. La finale est prévue aujourd’hui à 20h40 (heure algérienne) et sur sa lancée, Lahoulou essayera d’y réussir une belle course d’autant qu’il a réalisé le troisième meilleur chrono des finalistes. Ces Mondiaux 2019 d’athlétisme se déroulent du 27 septembre au 6 octobre à Doha.