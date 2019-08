Le judoka algérien Abderrahmane Benamadi a été éliminé jeudi, au troisième tour des championnats du monde-2019 organisés au Japon, après sa défaite face au Cubain Silva Morales dans la catégorie des moins 90 kg. Le judoka algérien n’a pu passer l’écueil de son adversaire cubain, et a été déclaré perdant après avoir écopé de trois avertissements pour non combativité. Exempté du premier tour, Benamadi avait battu, au second tour, le Colombien Francisco Balanta, par ippon. Le titre mondial de cette catégorie est revenu au Néerlandais Van T. End, vainqueur en finale face au Japonais Mukai Shoichiro. Les deux médailles de bronze sont allées au Français Axel Clerget et au Serbe Majdov Nemanja. Le Mondial 2019, qualificatif aux Jeux olympiques de 2020, enregistre la participation de 839 judokas (509 messieurs et 330 dames), représentant 147 pays.