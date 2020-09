Comme attendu, le Champion olympique, Abderrahmane Hammad, a été élu 14e président du Comité olympique Algérie (COA) à l'issue de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée, hier, au siège de l'instance olympique algérienne. L'heureux élu a récolté 105 voix, soit 60 voix des Fédérations olympiques qui possèdent chacune quatre voix et 45 voix des Fédérations non olympiques qui possèdent une seule voix chacune. Pour sa part, Mabrouk Kerboua a enregistré 32 voix (24 voix des Fédérations olympiques), alors que Soumia Fergani a récolté 5 voix (4 voix des Fédérations olympiques). L'objectif du nouveau président du COA est d'accompagner les athlètes algériens aux jeux Olympiques. Cette assemblée générale élective a été caractérisée avant son déroulement par le retrait de la course de Sid-Ali Lebib, en déclarant qu'il y aurait une pression de l'intérieur et de l'extérieur du COA pour favoriser un candidat et l'absence des mesures et les conditions sanitaires exigées par les pouvoirs publics dans ce genre d'évènement.

La COA a répondu à une lettre du candidat Lebib en indiquant, entre autres que «comme à votre habitude, à chaque assemblée générale élective, vous invoquez des motifs fallacieux pour justifier auprès de l'opinion publique et sportive votre retrait à la dernière minute». Ainsi, cette assemblée générale élective s'est finalement déroulée en présence de trois candidats à savoir Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney, Soumia Fergani, ex-députée à l'Assemblée populaire nationale (APN) et première arbitre internationale de football et Mabrouk Kerboua, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). L'opération de déroulement de l'AGex a connu une certaine mauvaise organisation dans la mesure où, à titre d'exemple, des votants ont fait leur choix sur la table du comité des élections et non dans des isoloirs comme d'habitude ou, ne serait-ce que d'une manière discrète.

Lors d'une conférence de presse tenue par le nouveau président du COA, au chapiteau, consacré aux médias au sein de l‘instance olympique algérienne, Hammad a déclaré: «Avec l'aide des membres de l'AG, des sportifs du mouvement sportif et de la presse, je dois terminer le mandat actuel en mettant tous les moyens au profit des athlètes aussi bien ceux qualifiés que ceux en instance de qualifications aux jeux Olympiques. L'urgence, pour moi, est de réaliser cet objectif primordial durant le reste de ce mandat», a souligné l'ancien Champion olympique Hammad. À une question de savoir quelle est sa réaction par rapport à ceux qui estiment qu'il est soutenu par des mem-bres de l'AG ainsi que de l'extérieur, le nouveau président du COA, répliquera: «C'est de mon droit d'être soutenu par des membres de l'Assemblée générale. Je suis un Champion olympique et les coulisses font partie des élections. Le choix de chacun des mem-

bres de l'assemblée générale doit être respecté. Chaque candidat est libre de choisir la personne qu'il estime capable d'apporter le plus au Comité olympique algérien. Quant à dire que je suis soutenu de l'extérieur, c'est une déclaration que je réfute et que je considère comme un non-évènement.»

À la question de savoir s'il considère qu'il a suffisamment d'expérience pour diriger l'instance olympique, Hammad répond, sans hésiter: «Je suis à mon deuxième mandat au Comité olympique (membre du comité exécutif, Ndlr), et je pense que j'ai une certaine expérience pour ce faire. Et puis, je compte bien qu'avec l'aide de tous, on réussira surtout à apporter le calme et la sérénité au sein de notre comité olympique.» Hammad a tenu également à préciser: «Je n'ai aucun problème avec des membres du Comité olympique et je reçois tous les gens qui le souhaitent. L'essentiel pour moi, c'est la réalisation de l'objectif principal fixé par le COA, à savoir, la qualification d'un plus grand nombre d'athlètes aux jeux Olympiques 2020 repoussés à 2021 à Tokyo à cause du Covid-19. «Il est inadmissible d'exiger des résultats aux athlètes en l'absence d'une préparation adéquate surtout en cette période marquée par la pandémie de Covid-19. Pour cela, nous devons nous pencher sérieusement sur ce problème», a souligné Hammad, en rappelant au passage que les athlètes auront tout le soutien de l'instance olympique. Quant aux relations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique algérien qui n'ont pas été bonnes jusque-là, le nouveau président de l'instance olympique algérienne assure qu' «on est condamné à être en bon terme.

Il faut l'apport de tout le monde si on veut vraiment avancer», a-t-il conclu.» En marge de cette Assemblée générale élective, le Champion olympique Toufik Makhloufi a déclaré: «Il y a des années que ça ne se passe pas bien en matière de résultats, mais avec le nouveau président, j'espère qu'il va donner ce plus tant attendu en aidant les athlètes à réaliser leurs ambitions.» Quant à sa préparation pour les JO, Makhoufi, indique que «c'est le début de la saison et donc de la préparation, mais promettre quelque chose, serait très difficile, par contre, ce que je peux promettre c'est que je vais très bien me préparer et faire les efforts nécessaires en me concentrant surtout sur mon objectif bien fixé».

Quant à l'ancienne Championne olympique et athlète la plus titrée du judo algérien, Soraya Haddad, elle estime que «le nouveau président du COA doit travailler beaucoup en assurant la prise en charge des athlètes sur le plan de la préparation ainsi que sur le plan sanitaire avec cette pandémie de coronavirus qui bloque quelque peu la préparation des athlètes et les compétitions».