La campagne de recrutement a commencé à la JS Kabylie, avant même l’ouverture du mercato d’hiver. L’on annonce déjà le recrutement du Libyen Abduslam Tubal, en provenance de l’Ittihad de Tripoli, lequel attaquant a dans son palmarès 35 sélections avec son Equipe nationale.

Selon le président du club kabyle, Chérif Mellal, ce joueur de 26 ans possède des qualités insoupçonnées à mettre au profit du club kabyle, même s’il ne sera pas qualifié pour la compétition africaine.

Les dirigeants de la JSK comptent utiliser les capacités de cet attaquant axial dans les compétitions nationales, championnat et coupe d’Algérie. Aussi, après la confirmation du recrutement de Tubal, la JSK met la main à la poche pour renforcer les compartiments défectueux. Même si la direction ne donne aucune information sur le montant du contrat, il semblerait que ce joueur international ait coûté une belle bagatelle. Toutefois, les supporters s’interrogent déjà sur la nécessité de recruter un international qui ne pourra pas jouer en Champions League africaine, étant donné qu’il possède déjà une licence avec son club l’Ittihad de Tripoli. Ce recrutement que la direction dit mettre à profit dans le championnat et la coupe d’Algérie ne semble pas logique au vu de la compétition africaine qui attend le club kabyle dans les prochains jours. Ainsi, dans les jours qui viennent, le club kabyle devra recruter un défenseur axial qui pourra jouer en C1.

La JSK s’apprête déjà à affronter l’AS Vita Club pour le compte de la première journée de la phase des groupes de cette prestigieuse compétition africaine. Selon les précédentes affirmations de Mellal, la JSK compte jouer à fond dans cette compétition allant jusqu’à recadrer son entraîneur qui mettait en doute les capacités de son équipe à inscrire ce titre africain parmi ses objectifs. Ainsi, le recrutement semble pour le moins incongru du moment que c’est le même président qui fait un recrutement « inutile ».

Les supporters, tout comme le staff technique, espèrent que la direction pourra recruter de bons joueurs en vue de cette coupe africaine.

Le prochain mercato hivernal sera sans nul doute riche en surprises, d’autant plus qu’on annonce que la direction est sur plusieurs pistes de joueurs.