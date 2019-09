Le Saoudien Abdulaziz bin turki Al-Faisal a été plébiscité à la tête de l’Union arabe de football lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue lundi à Djeddah en présence des délégués et représentants des fédérations affiliées. Le nouveau patron de l’instance footballistique arabe succède à son compatriote Turki Al Sheikh qui avait démissionné de son poste le 26 juin dernier pour des raisons inconnues. Turki Al Sheikh avait été plébiscité à la tête de l’instance dirigeante du football arabe fin 2017. L’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, avait assuré l’intérim à la tête de l’UAFA en sa qualité de premier vice-président jusqu’à l’élection de ce lundi. L’Union arabe de football organise plusieurs compétitions dont la plus prestigieuse est la Coupe arabe des clubs champions nouvelle version, dont le vainqueur final empoche 6 millions de dollars. Trois clubs algériens, le MC Alger, le CS Constantine et la JS Saoura prennent part à l’édition 2019-2020 de la Coupe arabe.