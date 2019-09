Titulaire indiscutable depuis son arrivée au FC Nantes, Mehdi Abeid a réalisé une partie pleine à l’occasion de courte victoire face à Reims. Le transfuge de Dijon a été titularisé par Gourcuff en tant que milieu défensif, mais aussi en relayeur. Le champion d’Afrique a été l’un des joueurs les plus en vue du côté de son équipe et était même proche d’inscrire son tout premier but de la saison, n’était-ce l’intervention du gardien. Une troisième victoire consécutive pour les Canaris qui les met désormais sur le podium avec 10 points.