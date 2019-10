Le transfuge de Dijon affirme avoir toujours des flashs de ces moments, qui ne pourront jamais s’effacer de sa mémoire, évoquant la dernière CAN remportée par l’Equipe nationale algérienne : « Gagner un trophée avec son Equipe nationale n’est pas une chose qui arrive à tout le monde. Si on s’éloigne du football, c’est grandiose d’offrir de la joie au peuple algérien et à tous les gens qui nous ont suivis. C’est une consécration qui restera à jamais. » Et d’ajouter : « Nous n’avons pas beaucoup dormi après la finale. Nous nous préparions à fêter ce sacre avec le peuple. Nous avons laissé la fatigue derrière nous et fêté avec le peuple. C’était extraordinaire ! »

Le milieu de 27 ans explique que le groupe algérien était fondé sur le respect : « Nous étions concentrés dès le début pour réaliser quelque chose de grand. Il y avait très peu de gens qui croyaient en nous. Nous n’avions pas douté de nos capacités. Nous avons montré le vrai visage d’une équipe qui peut aller loin dans toutes les compétitions. Nous devons nous dire qu’il faut continuer comme ça et ne pas relâcher les efforts. » Au sujet de la relation qu’entretient le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avec ses joueurs, Abeid indique: « Il est très proche des joueurs. Il est comme un grand frère. Il a la capacité d’imposer la discipline et possède un très grand sens de l’observation et la capacité de faire évoluer l’équipe. »

Le joueur nantais s’est ensuite exprimé au sujet d’un des moments forts de cette CAN, à savoir le match des quarts de finale face à la Côte d’ivoire

(1-1, 4-3 aux TAB): « Ce était un match décisif qui était riche en émotions, car nous avons affronté une grande équipe. Notre victoire nous a donné des ailes pour aller le plus loin possible Nous avons affronté de grandes équipes et les victoires ont été difficiles.

Le sacre final était mérité au vu de tout ce que nous avons vécu depuis le début.» Continuant sur sa lancée, Abeid dira : « Les larmes de tous les joueurs ne peuvent être oubliés. C’était des moments indescriptibles. Le football nous offre, quelquefois, des émotions incroyables et ce jour-là c’était vraiment spécial. » Concernant le but du capitaine Riyad Mahrez en demi-finale face au Nigeria

(2-1) Abeid a révélé : « Sincèrement, tout le monde sur le banc disait que ça allait être un but, car nous connaissons très bien les capacités de Riyad. Beaucoup de choses étaient dites à ce moment-là, un coup franc direct dans les derniers instants de la rencontre avec Riyad à la place du tireur… Nous avons couru dans tous les sens et personne ne savait ce qu’il faisait. C’était une magnifique victoire ». Enchaînant avec la finale remportée face au Sénégal (1-0), il dira : « Le Sénégal a fait un grand match. Ses joueurs étaient solides et ont su contrôler le jeu et garder le ballon. De notre côté, nous avons su comment préserver notre avance et comment garder la balle et jouer en contre. Ce n’était absolument pas un match facile.

La victoire, la consécration et le retour avec la Coupe à la maison c’était un moment magique. »