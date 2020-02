L’attaquant du CS Constantine, Mohamed Amine Abid, auteur samedi de sa 9e réalisation de la saison, est revenu à un but de l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, Abdennour Belhoucini (USMBA), muet lors du match nul de son équipe à Alger face au NAHD (1-1), à l’occasion de la 19e journée. Abid a contribué à la victoire réalisée par le CSC en déplacement face au CA Bordj Bou Arréridj (3-1), en marquant le 3e but des siens à la 69’ sur penalty. Mention spéciale pour son coéquipier Ismaïl Belkacemi, auteur de son 7e but depuis le début de l’exercice. Le CSC est la seule formation représentée par deux joueurs dans le Top 5 du classement des meilleurs buteurs.