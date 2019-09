Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s’est attaché les services d’Antoine Griezmann, de Junior Firpo et de Frenkie de Jong. Toutefois, il semblerait que l’arrivée de ces trois recrues ne soit pas suffisante, puisque les résultats du Barça laissent à désirer depuis le début de saison. Pour y remédier, Eric Abidal s’active en coulisses. Le directeur sportif du FC Barcelone est actuellement à Lecce. Eric Abidal a été aperçu au stadio comunale Via del Mare ce dimanche après-midi. Selon les informations de Calciomercato.it, le dirigeant blaugrana aurait assisté à la rencontre entre les Lupi et le Napoli (Lecce 1-4 Naples) afin de superviser Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Reste à savoir si l’ancien joueur Barcelonais a été ébloui par la prestation des deux protégés de Carlo Ancelotti.