Le haut de la pyramide égyptienne n’a pas résisté à l’élimination des Pharaons en 8es de finale de la CAN face à l’Afrique du sud (0-1), samedi. Le président de la Fédération égyptienne (EFA), Hani Abou Rida, a présenté sa démission et limogé toute l’équipe technique de la sélection nationale.

Cette décision répond à « une obligation morale », selon Abou Rida, indique l’EFA dans un communiqué, précisant que « l’équipe technique et administrative a été renvoyée dans sa totalité après avoir déçu les supporters du football égyptien». Avant son limogeage, le sélectionneur mexicain Javier Aguirre avait fait son mea culpa, se disant « responsable du résultat » au terme d’«une nuit triste». Tous les membres du conseil d’administration de la fédération ont également été invités à présenter leur démission. Certains ont rapidement répondu à cet appel, selon des communiqués de l’EFA. À la tête de l’EFA depuis 2016, Abou Rida reste néanmoins à son poste de président du comité d’organisation de la CAN, au nom de « la responsabilité nationale», ajoute l’EFA dans son communiqué.