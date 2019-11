L’attaquant international algérien de l’AS Monaco Islam Slimani, blessé aux adducteurs, a déclaré forfait pour le match en déplacement ce soir face à l’AS Saint-Etienne (21h), dans le cadre de la 12e journée du championnat français de Ligue 1 de football, rapporte L’Equipe. « Déjà absent contre Marseille en 16es de finale de la Coupe de la Ligue (victoire 2-1, mercredi), l’attaquant Islam Slimani se plaint toujours d’une gêne aux adducteurs et reste en soins », indique la même source. Le meilleur buteur des Verts en activité avait contribué au dernier succès de son équipe en Ligue 1 en déplacement contre Nantes (1-0), vendredi dernier avant de céder sa place au Sénégalais Baldé à la 80e minute de la partie. Outre Slimani, le club monégasque, vainqueur de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, sera également amoindri par l’absence du milieu offensif espagnol Cesc Fabregas, victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Diego Benaglio, Stevan Jovetic, Pietro Pellegri et Willem Geubbels sont également à l’infirmerie. Arrivé cet été à Monaco pour un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance de Leicester City (Angleterre), Slimani (31 ans) n’a pas tardé à démontrer ses qualités en inscrivant cinq buts et délivrant sept passes décisives. Il avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt.