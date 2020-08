Arrivé en fin de contrat avec le MC Alger, le milieu de terrain offensif, Abderrahmane Bourdim, ne va certainement pas renouveler son bail avec les Vert et Rouge pour la saison prochaine. Et pour cause, il fait partie des joueurs qui ont un salaire très élevé (250 millions), alors que la direction mouloudéenne veut réduire la masse salariale de l’équipe. Cette situation a poussé pas mal de clubs à entrer en contact avec l’ex- joueur de la JSS, mais la formation la plus intéressée par les services du joueur de 26 ans, est l’ES Setif. D’ailleurs, les négociations sont déjà entamées et le joueur ne semble pas contre l’idée de rejoindre ce club. Selon Dzfoot, la signature de Bourdim à l’ESS est une question de jours seulement, car les deux parties sont tombées d’accord sur tous les détails.